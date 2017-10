L'Ukraine dérive vers le totalitarisme, selon Moscou

L'Ukraine sombre dans le totalitarisme, a constaté ce jeudi Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

«Les actions des autorités de Kiev prouvent que le pays glisse vers le totalitarisme et se transforme progressivement en un État policier», a-t-elle affirmé, ajoutant que sa «législation n'était pas un repère» pour l'Ukraine, ce qui «fait peur».

Toujours selon Maria Zakharova, si avant un policier gardait comme repère l'opinion de «ce que l'on appelle la voix du peuple […] désormais cela appartient à l'éternité historique».

© Sputnik. Andrey Iglov L’Onu appelée au secours des russophones en Ukraine

Comme exemple, elle a rappelé que l'emploi et la défense du russe et des langues de minorités ethniques étaient garanties par la Constitution ukrainienne, mais que celle-ci était actuellement «bafouée, acculée et n'était une référence pour personne».

Fin septembre, Maria Zakharova avait déclaré que la loi sur l'instruction entrée en vigueur en Ukraine violait les principes fondamentaux des documents de l'Onu, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe.