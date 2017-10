Poutine supervise en personne 4 tirs de missiles balistiques

Le Président russe a assisté jeudi soir à un exercice de gestion des forces nucléaires stratégiques russes, a fait savoir ce matin le Kremlin par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov.

«Lors de l'exercice, on travaillait sur la coopération entre les Troupes de missiles stratégiques, les sous-marins nucléaires de la Flotte du Nord et du Pacifique et l'aviation russe de longue portée», a-t-il indiqué.

© Sputnik. Mikhail Fomichev Un missile balistique Topol lancé depuis le cosmodrome de Plessetsk

Et de poursuivre: «Le Chef des armées a effectué quatre tirs de missiles balistiques.»

Jeudi, la Russie a procédé à un tir d'essai d'un missile balistique intercontinental Topol depuis le cosmodrome de Plessetsk, dans la région d'Arkhangelsk. Le tir d'entraînement a été réalisé en direction du polygone de Koura et s'est déroulé parallèlement au lancement de deux missiles balistiques depuis un sous-marin nucléaire dans la mer d'Okhotsk en direction du polygone de Tchija, dans la région d'Arkhangelsk.