Le Kremlin identifie l’unique moyen de résoudre le problème nord-coréen

L'intimidation et la pression excessive sur Pyongyang poussent la cause commune dans une impasse, affirme le porte-parole du Président russe. Selon le Kremlin, le règlement du problème nord-coréen doit passer par des moyens pacifiques.

Selon le Kremlin, l'unique moyen de résoudre le problème nord-coréen est un règlement politico-diplomatique, estime le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.

«Vous connaissez la position cohérente et déterminée du Président Vladimir Poutine: la péninsule coréenne devrait être exempte d'armes nucléaires et démilitarisée, la situation de crise actuelle devrait être résolue, et l'unique moyen de résoudre ce problème est de recourir à des méthodes politiques et diplomatiques», a déclaré Dmitri Peskov.

De bonnes relations avec Moscou aideraient à résoudre le problème nord-coréen, selon Trump

«Vous connaissez également le point de vue du Président Poutine, selon lequel les bravades excessive ne peuvent que pousser la cause commune dans une impasse et ne contribuent aucunement au règlement», a-t-il conclu.

Dmitri Peskov a noté que les déclarations du Président Donald Trump, pour qui la coopération entre Moscou et Washington pourrait résoudre le problème nucléaire de la Corée du Nord, correspondaient à la position de Vladimir Poutine.