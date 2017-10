RT révèle les détails d'une offre exclusive que lui a faite Twitter en 2016

En 2016, Twitter a fait une offre exclusive à RT: augmenter le volume de la publicité de la chaîne russe apparaissant sur la plateforme du micro-blog durant la campagne électorale américaine. Toutefois, RT a décliné cette offre et les fonds alloués par la chaîne à des fins publicitaires ont été dépensés pour la promotion des comptes de la chaîne et non pour la diffusion de contenus consacrés aux élections, a fait savoir le rédacteur en chef adjoint de ce média, Kirill Karnovich-Valua.

Voici des diapositives extraites de la présentation que Twitter a faite à RT © RT

«Pour réfuter les allégations fallacieuses et les supputations, nous avons décidé de faire la lumière sur les négociations entre Twitter et RT qui ont eu lieu en 2016. Des représentants de Twitter nous ont fait une offre significative portant sur la promotion des [publications, ndlr] de RT pendant les élections américaines. Offre que RT a fini par décliner», a-t-il déclaré, cité sur les sites de RT.

D'après M. Karnovich-Valua, les représentants de RT et de Twitter se sont retrouvés à plusieurs reprises autour de la table de négociations pour définir une stratégie médiatique de couverture de la présidentielle américaine. La première rencontre s'est déroulée en avril 2016 en présence des responsables du marketing et de la coopération avec les médias de Twitter.

«Les représentants de Twitter ont proposé à RT d'"déterminer sa position": plus la chaîne aurait dépensé d'argent, plus le nombre d'électeurs américains qu'elle aurait pu atteindre sur Twitter aurait été important. Lors de cette rencontre, une présentation détaillée a été faite à l'équipe de la chaîne, qui illustrait dans les détails tous les avantages de la plateforme. Les prévisions indiquaient sans équivoque qu'une histoire à grande échelle liée aux élections présidentielles se déroulerait sur cette plateforme. Entre autres, des statistiques montraient comment les utilisateurs de Twitter réagissent aux trois principaux candidats six mois avant le vote: Donald Trump, Hillary Clinton et Bernie Sanders», a-t-il expliqué.

Pour «persuader la chaîne d'accepter cette offre exclusive, Twitter a proposé différents bonus». Toutefois, RT a fini par rejeter cette «proposition exclusive, tout d'abord en raison du prix très élevé, dépassant d'une manière significative le budget débloqué par la chaîne pour sa promotion sur les réseaux sociaux».

Et de souligner que les informations financières confidentielles divulguées par Twitter , notamment le montant dépensé pour la publicité sur cette plateforme, ont été rendues publiques sans « la moindre consultation ».

«La plupart de ce montant a été dépensée pour la promotion des comptes RT et ce en vue d'attirer un nouvel auditoire. C'est un moyen de publicité le plus répandu sur Twitter. Seule une partie insignifiante du contenu promu avait un lien avec les élections américaines», a précisé Kirill Karnovich-Valua.

Et de conclure que les résultats insatisfaisants enregistrés en 2016 ont fait qu'en 2017 RT a considérablement réduit ses dépenses pour sa publicité sur Twitter.