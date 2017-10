Damas rejette l'enquête OIAC-Onu menée conformément aux «instructions» de Washington

© AFP 2017 Omar haj kadour Moscou dénonce des «incohérences» dans l’enquête OIAC-Onu sur la Syrie

Le ministère syrien des Affaires étrangères a commenté le récent rapport du Mécanisme conjoint d'enquête Onu-OIAC sur les attaques chimiques en Syrie

«La Syrie a rejeté le rapport du Mécanisme conjoint d'enquête de l'Onu et de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques (OIAC), qui a été annoncé hier, soulignant qu'il était conforme aux instructions de l'administration américaine et des pays occidentaux afin d'exercer plus de pressions politiques et de menacer à la souveraineté de la Syrie», écrit l'agence SANA.

Le Mécanisme conjoint d'enquête Onu-OIAC a présenté vendredi au Conseil de Sécurité de l'Onu un rapport sur les attaques chimiques à Khan Cheikhoun en avril 2017 et à Um Hosh en septembre 2016. Selon les experts, les Forces gouvernementales ont utilisé à Khan Cheikhoun du gaz sarin tandis que lors de l'attaque à Um Hosh les terroristes de Daech ont employé du gaz moutarde.