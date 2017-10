Les USA promettent une «réaction militaire massive» si Pyongyang utilise l'arme nucléaire

«Toute attaque (de la part de la Corée du Nord, ndlr) contre les États-Unis ou contre nos alliés sera vaincue», a déclaré James Mattis en visite en Corée du Sud, alliée des États-Unis.

«Tout usage d'armes nucléaires par le Nord suscitera une réaction militaire massive, efficace et écrasante», a prévenu le responsable américain lors d'une conférence de presse conjointe à Séoul avec son homologue sud-coréen Song Young-Moo.

© Sputnik. Ilia Pitalev La Corée du Nord réticente à discuter de son programme nucléaire

Washington «n'accepte pas une Corée du Nord nucléaire», a rappelé le secrétaire à la Défense.

M. Mattis n'a pas spécifié quel type d'usage de l'arme nucléaire entraînerait une réaction militaire américaine. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-Ho a déclaré en septembre, en marge de l'Assemblée générale de l'Onu, que son pays pourrait tester une bombe nucléaire au-dessus de l'océan Pacifique.

Au demeurant, M. Mattis a assuré samedi que la diplomatie restait «le mode d'action préféré» des États-Unis pour résoudre la crise. Mais «nos diplomates sont plus efficace lorsqu'ils sont soutenus par une force militaire crédible», a-t-il ajouté.

M. Mattis a appelé samedi Pyongyang à «ne pas se faire d'illusions», relevant que la Corée du Nord est militairement «surclassée» par les États-Unis et par la Corée du Sud, qui héberge sur son territoire 28.500 soldats américains.

La tension reste très élevée dans la péninsule coréenne depuis que le régime de Pyongyang a effectué son sixième essai nucléaire et procédé à plusieurs tests de missiles balistiques théoriquement capables d'atteindre le territoire continental des États-Unis. Le numéro un nord-coréen Kim Jong-Un et le Président Donald Trump ont régulièrement échangé des menaces verbales et des insultes personnelles.