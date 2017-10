L’esclavage moderne: un problème grave sous-estimé par la police britannique

Les victimes d'esclavage moderne ne sont toujours pas protégées, alors que les criminels restent souvent impunis parce que le système de lutte contre ce fléau est inadéquat, a déclaré à Sputnik Jeff Norman, de l'organisation Stop Slavery Today (Arrêtez l'esclavage aujourd'hui).

© AFP 2017 MANJUNATH KIRAN Plus de 40 millions de personnes dans le monde sont victimes de l'esclavage moderne

«Quant à la police, les consignes et la direction à suivre doivent venir d'en-haut. Quoi qu'il en soit, je ne suis toujours pas persuadé que ce problème figure parmi les priorités premières du chef de la police», a indiqué l'interlocuteur à l'agence.

Et d'ajouter que l'esclavage moderne devait être considéré comme un crime organisé grave.

© AFP 2017 Aris Messinis Vingt pays de l’UE exposés à un risque élevé de recours à l’esclavage moderne

«Je suis certain que le chiffre enregistré de 13.000 personnes victimes d'esclavage moderne au Royaume-Uni n'est que le sommet de l'iceberg. […] Beaucoup pensent que la traite des êtres humains n'existe pas dans notre pays, que cela se produirait quelque part en dehors de nos frontières. […] C'est pourquoi, les médias doivent aider à relever ce défi, en en informant mieux l'opinion», a souligné le militant.

Et d'expliquer que si la police et l'opinion ne savent pas identifier les victimes d'esclavage moderne, on ne pourra jamais venir au bout de ce mal.

«La situation actuelle en matière de migrations place un très grand nombre de personnes dans une situation d'insécurité. Tant des migrants économiques que des réfugiés fuyant guerres et conflits craignent pour leur vie et sont très vulnérables face aux trafiquants qui leur promettent de s'enrichir, tout en les isolant et les exploitant», a résumé l'interlocuteur de Sputnik, insistant sur le manque d'information dans ce domaine.