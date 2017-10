Catalogne: Madrid exclut l’indépendance, mais non l’élargissement de l’autonomie

La crise que traverse actuellement la Catalogne pourrait déboucher sur l’élargissement du statut d’autonomie de la région, a annoncé le ministre espagnol des Affaires étrangères Alfonso Dastis.

«J’exclus l’indépendance, mais non l’élargissement de l’autonomie, même s’ils sont d’ores et déjà une des régions aux plus larges pouvoirs et compétences pas uniquement en Espagne, mais dans le monde entier», a indiqué le chef de la diplomatie espagnole à un journaliste d’Associated Press.

Et d’ajouter que le dirigeant catalan Carles Puigdemont, démis de ses fonctions vendredi, pourrait théoriquement prendre part aux élections régionales en décembre prochain s’il n’est pas mis en prison d’ici le 21 décembre, date à laquelle ont été fixées les élections en Catalogne.

© AFP 2017 Jorge Guerrero Madrid aura du mal à ne pas recourir à la force en Catalogne

Le Président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a annoncé samedi, en vertu de l'article 155 de la Constitution, le limogeage du gouvernement régional de Catalogne et a dit souhaiter la tenue aussi vite que possible d'élections régionales anticipées. M.Puigdemont, destitué par Madrid, a toutefois refusé de se soumettre à cette décision prise par Madrid et a appelé samedi à mener «une opposition démocratique» à la prise de contrôle directe de la Catalogne par Madrid.

Carles Puigdemont risque d’être poursuivi pour incitation à la sédition, crime qui est passible d'une peine allant jusqu'à 30 ans de prison, selon le code pénal espagnol.