Prédisant la défaite de Daech, Moscou prône l’implication des Kurdes dans l’après-guerre

Estimant que Daech sera prochainement chassé de Syrie, l’envoyé spécial du Président russe sur le dossier syrien a appelé à aborder la question d’une implication plus active des Kurdes à l’après-guerre.

Compte tenu du rôle que les combattants kurdes ont joué dans la lutte contre Daech, les représentants de ce peuple doivent participer de façon plus active au règlement politique en Syrie, estime dans un entretien à RT Alexandre Lavrentiev, envoyé spécial du Président russe sur le dossier syrien.

«Les Kurdes contrôlent une partie conséquente de la Syrie et ont avant tout fourni un apport considérable dans l'éradication des structures terroristes sur le territoire syrien. La lutte contre les formations terroristes est actuellement toujours menée aussi bien par les troupes gouvernementales que par les Kurdes», a-t-il indiqué.

Le haut responsable a précisé que les combats faisaient actuellement rage dans les derniers bastions de Daech , près de Mayadine, Abou Kemal et à l'ouest et à l'est de l'Euphrate.

«J'estime que dans les semaines à venir, la Syrie sera complétement nettoyée de Daech. Se pose la question d'une implication plus active des Kurdes à l'après-guerre et au règlement politique du conflit», a conclu M.Lavrentiev.