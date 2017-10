Cette photo sur Instagram de Puigdemont qui rend perplexes ses abonnés

En regardant une photo prise depuis le cabinet du chef de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont, les internautes cherchent à deviner si elle a été prise aujourd’hui ou plus tôt…

Les abonnés Instagram du président catalan destitué Carles Puigdemont restent perplexes. Réveillés ce lundi sous tutelle directe de Madrid, après la démonstration de force des anti-indépendantistes dimanche à Barcelone, ils tentent de déchiffrer le message que leur chef leur a envoyé via Instagram en postant une photo prise depuis son cabinet.

Bon dia 😊 Публикация от Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) Окт 29 2017 в 11:39 PDT

La question de savoir si Carles Puigdemont se rendrait lundi dans son cabinet demeure en suspens depuis que vendredi Mariano Rajoy a ordonné la mise sous tutelle de la généralité, afin d'étouffer toutes les velléités d'indépendance des autorités locales dont la destitution a été prononcée.

La photo apparue sur Instagram à 7h du matin heure locale et qui montre le ciel et une partie du toit de la Généralité n'a pas aidé à résoudre le problème. Contacté par Sputnik, le service de presse de l'institution s'est trouvé embarrassé lorsqu'il lui a été demandé de préciser la date à laquelle le cliché avait été pris et si M. Puigdemont se trouvait à l'intérieur du bâtiment.

La rue qui abrite une des entrées de la Généralité est bouclée ce qui permettrait à l'homme politique de pénétrer dans l'établissement sans être aperçu par la presse qui n'est autorisée à se rassembler qu'aux abords de l'entrée centrale.