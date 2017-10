Surprise nucléaire: le dirigeant nord-coréen veut rendre les femmes «plus belles»

Kim Jong-un a visité dimanche dernier une usine de cosmétiques récemment rénovée à Pyongyang, relate l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA). Le dirigeant nord-coréen s'est félicité de la production de «cosmétiques de bonne qualité au pouvoir compétitif mondial» et du fait que l'usine a été construite et rénovée «à un niveau élevé».

«Les produits fabriqués à l'usine sont variés et nombreux et ont une bonne qualité. (…) Cela peut aider les femmes à réaliser leurs rêves de devenir plus belles», a déclaré Kim Jong-un, cité par la KCNA.

Le chef de l'État a exprimé sa satisfaction suite à l'achèvement de l'usine de 29.200 mètres carrés avec plus de 1.000 machines, selon toujours la même source. Kim Jong-un a également évoqué la nécessité d'être autosuffisant dans la production de produits cosmétiques sous la pression des sanctions imposées par la communauté internationale. Selon les médias nord-coréens, les marques de cosmétiques nord-coréennes comme Bomhyanggi et Unhasu connaissent une popularité grandissante actuellement auprès des Nord-coréens.

Lors de sa visite de l'usine, Kim Jong-un était accompagné par son épouse Ri Sol-ju et sa sœur cadette Kim Yo-jong, nommée auparavant à un nouveau poste politique. Il était également accompagné par d'autres responsables du Parti du travail de Corée.