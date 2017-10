Besoin urgent d’armes en Libye, l’armée lance un appel

De nouvelles armes sont indispensables pour lutter contre les multiples groupes terroristes opérant sur le littoral et dans le désert libyens, a déclaré le député libyen Abou Bakr Baïra à Sputnik.

«Nos armes sont déjà obsolètes et se sont beaucoup usées. On en a acheté à la Russie sous Mouammar Kadhafi. Notre aviation et notre marine sont particulièrement démunies, alors que pour un pays avec une superficie aussi vaste et un littoral long de 2.000 km, c'est très grave. Comme résultat, la Libye n'est pratiquement pas protégée côté mer», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

Et de rappeler que l'Armée nationale libyenne était sur le point de libérer Tripoli.

«Nous espérons que Tripoli ne répètera pas le sort de Benghazi qui a été gravement endommagée au cours de ces trois dernières années. Nous voulons que la ville passe sous contrôle de l'armée à la suite de négociations politiques, qu'elle ne connaisse pas d'affrontements et de combats», a souligné le parlementaire.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le meurtre du dirigeant du pays, Mouammar Kadhafi, en 2011. Deux autorités se disputent le pouvoir. Le Gouvernement d'union nationale, dirigé par Fayez Sarraj, siège à Tripoli. Le parlement de Tobrouk, dans l'est du pays, dirigé par Aguila Salah Issa, est soutenu par l'Armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar.