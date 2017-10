Washington s’entraîne régulièrement à contrer une attaque de missiles de Pyongyang

Les forces armées américaines procèdent régulièrement à des exercices qui consistent à contrer d'éventuelles attaques de missiles de la part de la Corée du Nord, a fait savoir le chef du Pentagone James Mattis, lors d'une audience au Sénat lundi.

Il a été interrogé sur la question de savoir quel plan d'action avait l'administration dans le cas d'une attaque nord-coréenne où «il s'agira de minutes et non pas de jours».

Selon lui, l'armée des États-Unis se prépare constamment à contrer une éventuelle attaque de ce genre.

En premier lieu, ce sont des radars et des engins antimissiles déployés en Alaska et en Californie qui seront utilisés si nécessaire. Ensuite, un large éventail de variantes de riposte sera proposé au Président, y compris des actions communes avec les alliés des États-Unis dans la région, c'est-à-dire le Japon et la Corée du Sud, a expliqué le ministre.

La tension reste très élevée dans la péninsule coréenne depuis que le régime de Pyongyang a effectué son sixième essai nucléaire et procédé à plusieurs tests de missiles balistiques théoriquement capables d'atteindre le territoire continental des États-Unis. Pyongyang et Washington utilisent une rhétorique belliqueuse.

