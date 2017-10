Affaire Manafort: la diplomatie russe pointe des imprécisions

Le document accusant l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, contenait des imprécisions qui montrent comment cette affaire a été «concoctée», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, à la chaîne de télévision russe Rossiya-1.

«Pourquoi tout cela est tellement falsifié… J'ai beaucoup "aimé" un extrait qui nous suggère, en se fondant sur les derniers acquis des forces de sécurité américaines, que c'est Ioulia Timochenko qui a été Président de l'Ukraine avant [Viktor] Ianoukovitch. Vous ne le saviez pas, mais il se trouve que qu'elle l'a été!», a indiqué la diplomate.

Mme Zakharova estime qu'il s'agit d'un détail important qui montre comment le document a été préparé.

«Vous comprenez bien que lorsqu'il s'agit d'une enquête sérieuse, des choses semblables sont impossibles», a ajouté la responsable.

Mme Timochenko n'a jamais été Présidente. Viktor Ianoukovitch, successeur de Viktor Iouchtchenko (2007-2010) au poste de chef de l'État ukrainien, a été destitué en février 2014 suite à un coup d'État à Kiev, Piotr Porochenko lui a succédé. Ioulia Timochenko a été Première ministre de 2007 à 2010.