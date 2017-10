Un convoi de l’Onu atteint la Ghouta orientale avec le concours des militaires russes

Un convoi composé de 53 camions a livré 365 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments pour 40.000 habitants des localités de Kafr Batna et de Saqba, dans la Ghouta orientale.

© AFP 2017 AMER ALMOHIBANY Ghouta orientale: un premier convoi humanitaire dans la zone de désescalade

La Ghouta orientale, où opèrent plusieurs groupes de l'opposition armée, n'est pas contrôlée par le gouvernement syrien. Cependant, le régime de cessez-le-feu y a été instauré. L' aide humanitaire y est régulièrement livrée par la Russie, le gouvernement syrien et l' Onu . Les négociations sur la livraison de frets sont menées par les officiers du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit . La sécurité des convois est assurée par la police militaire russe.

Selon le porte-parole du Centre pour la réconciliation, Youri Klimov, le convoi pour Kafr Batna et Saqba était prévu aux termes de l'accord avec l'opposition obtenu dès le mois d'août.

«À présent, ils ont autorisé le gouvernement à conduire un convoi humanitaire. La Russie remplit les engagements de garant du processus d'Astana et les officiers du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit apportent leur contribution au passage des convois humanitaires sur le territoire de la Ghouta orientale», a-t-il expliqué aux journalistes.

© AFP 2017 Omar Haj Kadour La zone de désescalade d'Idlib sera contrôlée par la Russie, l'Iran et la Turquie

Lors des négociations à Astana lundi, Alexandre Lavrentiev, émissaire du président russe pour la Syrie, a qualifié de satisfaisante la situation dans la Ghouta orientale. Selon lui, « l'aide humanitaire y est livrée et les forces gouvernementales ne créent pas d'obstacles à la livraison de l'aide humanitaire de l'Onu ».

Depuis mai, quatre zones de désescalade sont en train de création en Syrie. Un accord approprié a été obtenu à Astana par la Russie, l'Iran et la Turquie. À l'heure actuelle trois zones de désescalade fonctionnent dans le sud-est de la Syrie, dans la Ghouta orientale et dans la région de Homs. La quatrième zone inclut la province d'Idlib et dans certaines régions des provinces d'Alep, de Lattaquié et de Hama.