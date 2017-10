Lavrov dénonce la politique «imprévisible» des USA concernant l'accord iranien

Moscou se déclare préoccupé par les «démarches parfois imprévisibles» de l'administration américaine dans le dossier nucléaire iranien et les menaces US à l'égard de Pyongyang.

© REUTERS/ Lucas Jackson Le Président iranien aurait refusé un tête à tête à Donald Trump

Les récentes démarches de Washington concernant l'accord nucléaire iranien suscitent de sérieuses préoccupations, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

«Nous sommes sérieusement préoccupés par les démarches parfois imprévisibles de l'administration des États-Unis en ce qui concerne de facto leur désaveu du Plan global d'action conjoint sur le programme nucléaire iranien, ainsi que les menaces de plus en plus fréquentes de résoudre le problème nucléaire de la péninsule coréenne manu militari», a indiqué le chef de la diplomatie russe lors d'une réunion avec des membres de l'Association of European Business (AEB) à Moscou.

© REUTERS/ Morteza Nikoubazl Deux tiers des Américains sont hostiles à la sortie des USA de l'accord nucléaire iranien

Auparavant, le Président Trump avait menacé de retirer son pays de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 entre Téhéran et le groupe des Six (Allemagne, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) après 12 ans de négociations.

Selon Moscou, la République islamique respecte tous ses engagements prévus par l'accord avec les Six qui doit être maintenu en vigueur sous sa forme actuelle. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a indiqué que Moscou n'était pas disposé à participer à n'importe quel type de négociation en vue de «perfectionner» l'accord conclu en 2015.