Les inondations en Europe sont-elles aussi orchestrées par Moscou?

Les États-Unis essayent de rejeter sur la Russie la responsabilité de tous les événements négatifs en Europe, même des inondations, a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

© Sputnik. Vladimir Pesnya Comment la Russie fait fantasmer l’Occident, selon Lavrov

«Ces dernières années, on a l'impression que les Américains ont réussi à faire en sorte que tous les événements négatifs de l'Union européenne, ou presque tous, allant de manifestations contre la politique des autorités à la faillite d'entreprises quelconques, voire peut-être à des catastrophes techniques, on peut tout faire peser sur la Russie, sur sa mauvaise volonté et son abus de l'espace de l'information», a indiqué M. Lavrov lors d'un point de presse avec l'Association of European Businesses (AEB).

Le ministre a ajouté avoir lu quelque part que la Russie non seulement s'ingérerait dans toutes les élections qui se tiendraient dans le monde, mais manipulerait aussi l'environnement afin de créer des inondations.