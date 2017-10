Vers une nouvelle zone de désescalade en Syrie?

Une nouvelle zone de désescalade verrait bientôt le jour dans le sud de Damas, a indiqué à Sputnik un membre d'une délégation participant au 7e round des pourparlers sur le dossier syrien à Astana.

«Nous avons convenu avec des combattants ne participant pas aux négociations d'Astana de créer une zone de désescalade dans le sud de Damas», a affirmé la source.

© AFP 2017 AMER ALMOHIBANY Un convoi de l’Onu atteint la Ghouta orientale avec le concours des militaires russes

Selon une autre source, des groupes radicaux opérant dans le sud de Damas avaient auparavant demandé d'inclure ce territoire dans les zones de désescalade et de non confrontation. De plus, car la situation est instable à Jobar et Beit Jinn, ces zones ont été également évoquées et «font déjà partie des zones de désescalade», a précisé la source.

La Russie, la Turquie et l'Iran se sont mis d'accord début mai à Astana, au Kazakhstan, pour créer quatre zones de désescalade sur le territoire syrien. À l'heure actuelle, trois zones de désescalade existent en Syrie: une au nord de la ville de Homs, la deuxième à la Ghouta orientale (près de Damas) et la troisième à la frontière entre la Syrie et la Jordanie. La quatrième zone doit voir le jour dans le nord d'Idlib.