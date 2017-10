La Russie diffuse la vidéo des missiles Kalibr tirés contre des cibles de Daech en Syrie

Dans une vidéo de 21 secondes publiée par le ministère russe de la Défense, une salve de missiles de croisière Kalibr est tirée par le sous-marin Veliki Novgorod, depuis la Méditerranée, sur des objectifs des terroristes de Daech dans la province syrienne de Deir ez-Zor.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Quel avenir pour le contingent militaire russe en Syrie après la défaite de Daech?

Plus tôt dans la journée de mardi, ces tirs du submersible Veliki Novgorod , positionné dans la partie orientale de la Méditerranée, ont détruit des postes de commandement, des fortifications abritant des terroristes, ainsi que des véhicules blindés et un grand dépôt d'armes et de munitions de Daech situé près d'Abou Kamal. Toutes les cibles visées ont été éliminées, selon les moyens de contrôle objectif.

En deux mois, le B-268 Veliki Novgorod a effectué quatre tirs en salve de missiles de croisière Kalibr contre des positions terroristes en Syrie situées à une distance entre 350 et 700 km, d'après le ministère.

L'aviation et le groupe naval russe déployé en permanence en Méditerranée continuent d'aider les troupes gouvernementales syriennes à combattre les terroristes à Deir ez-Zor.