«Washington use de sa position pour nuire à la coopération Moscou-Téhéran»

Il convient d’affaiblir la dépendance au dollar américain et du système bancaire des États-Unis, qui usent de leur potentiel pour détériorer la coopération entre la Russie et l’Iran, selon un diplomate russe de haut rang.

Les États-Unis exercent une influence négative sur la coopération russo-iranienne en usant de leurs possibilités dans le secteur financier et bancaire, a déclaré mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.

«Nous ressentons toujours une influence destructrice de la partie américaine qui essaie notamment, via ses positions très solides et puissantes dans le secteur financier et bancaire, de détériorer notre coopération en créant des obstacles aux transactions financières normales», a-t-il indiqué en marge d'une conférence à Sotchi.

En réponse, la Russie cherche des alternatives. Il convient, selon le diplomate, d'affaiblir la dépendance au dollar américain et au système bancaire des États-Unis.

L'Iran commence lui aussi à s'en rendre compte, a précisé M. Riabkov. Par ailleurs, selon lui, Téhéran n'est pas prêt à examiner une modification de l'accord sur le nucléaire iranien. La prochaine visite en Iran du Président russe sera entre autres consacrée aux récentes démarches de Washington vis-à-vis de Téhéran.