28 morts et 9 blessés dans un raid de la coalition arabe au Yémen

«L'aviation de la coalition a frappé mercredi matin un hôtel de la ville de Sahar», a déclaré à Sputnik une source dans la province, frontalière de l'Arabie saoudite.

La source a précisé que l'attaque contre l'hôtel a fait 26 morts et neuf blessés.

Deux autres personnes ont été tuées suite à une frappe sur leur voiture dans la ville d'al-Zahir.

Depuis 2014, le Yémen est le théâtre d'un conflit armé opposant les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, aux forces gouvernementales et aux milices populaires soutenant le président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi. Les rebelles contrôlent les territoires dans le nord du pays et la capitale Sanaa, où ils ont créé leurs organes de pouvoir.

Le conflit s'est internationalisé en mars 2015 avec l'intervention de nombreux pays musulmans menés par l'Arabie saoudite. La coalition arabe sous commandement saoudien, qui intervient au Yémen en soutien aux forces progouvernementales regroupées dans le sud, a été régulièrement critiquée dans le passé en Occident pour des «bavures» à répétition ayant fait des victimes civiles lors de frappes aériennes.