Cache-cache à l’échelle planétaire: 20 planètes potentiellement habitables découvertes

La NASA continue à chercher inlassablement la vie dans l’espace: les scientifiques viennent de trouver non pas une, mais vingt nouvelles planètes qui pourraient abriter de la vie, suggérant ainsi qu’il existe plus de mondes habitables que nous le pensions.

Vingt planètes qui pourraient abriter la vie, voici la nouvelle découverte que vient de faire la NASA via son télescope spatial chasseur d'exoplanètes Kepler, selon The Independent.

Ces vingt planètes font partie des recherches les plus optimistes à ce jour, écrit le journal supposant que cette découverte pourrait marquer le début de nouvelles avancées dans la recherche de la «Terre 2.0».

Certaines de ces planètes ont des similitudes notables avec la Terre comme la durée d'une année ou le climat. Parmi elles, se trouve la planète KOI-7923.0 qui aurait le plus de chances d'accueillir des hommes: la durée de sa révolution complète est de 395 jours et sa taille est proche de notre planète (à 97 %).

Néanmoins, il fait plus froid sur KOI-7923.0 que sur notre planète car elle est plus éloignée de son soleil. Mais cette différence n'est pas grave, cela signifie probablement que les parties les plus chaudes de cette planète ressemblent aux parties les plus froides de la nôtre.

«Si vous deviez choisir [une planète] pour y envoyer un vaisseau spatial, ce ne serait pas une mauvaise option», a déclaré à la revue New Scientist Jeff Coughlin, chef d'équipe sur le projet Kepler et un des scientifiques qui ont découvert ces nouvelles planètes.

Les planètes trouvées dans le cadre de cette étude ont entre 70 et 80% chances d'être habitables, mais les scientifiques ont besoin de plus d'observations pour le confirmer.