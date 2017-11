Margarita Simonian dévoile le pays d’où proviennent la plupart des cyberattaques contre RT

La plupart des nombreuses attaques informatiques visant la chaîne de télévision RT proviennent des États-Unis, a déclaré mercredi Margarita Simonian, rédactrice en chef de RT.

RT a été la cible de cyberattaques «beaucoup de fois. Ces attaques sont organisées généralement depuis les États-Unis», a indiqué Mme Simonian à la chaîne de télévision russe Zvezda.

Selon la rédactrice en chef de RT, les journalistes occidentaux lui posent souvent des questions sur les attaques présumées de pirates russes contre des organisations américaines.

«Lors des interviews que je donne aux médias américains, ils m’interrogent sur les bots informatiques et les hackers. Je leur dis: "Écoutez, vous pouvez encore me demander pourquoi notre équipe de football perd des matchs. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c’est vrai ou non. Enquêtez au niveau des services secrets, moi, je ne réponds que des médias"», a ajouté Mme Simonian.

Le site de RT a plusieurs fois été la cible d’attaques par déni de service (DDoS) dont la plus puissante remonte à février 2013. Les spécialistes n’ont réussi à rétablir le fonctionnement du site RT en anglais que six heures après le début de la cyberattaque. Plus tard, les hackers ont essayé de bloquer les sites de la chaîne en anglais et en espagnol. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe AntiLeaks qui se fixe pour objectif de lutter contre le projet WikiLeaks de Julian Assange.