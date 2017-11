Syrie: 120 camions d’armes US supplémentaires pour l’opposition syrienne

© AP Photo/ Syrian Democratic Forces Les FDS reçoivent 60 camions d'armes lourdes américaines

Les États-Unis continuent à fournir des armes lourdes et des blindés aux Forces démocratiques syriennes (FDS), a fait savoir à Sputnik une source au sein de la milice désireuse de garder l'anonymat.

«Dans le cadre de l'opération de Deir ez-Zor, les États-Unis nous ont fourni des véhicules blindés Hummer et des armes lourdes. Parmi les armes que nous avons reçues il y a des roquettes thermoguidées, des mitrailleuses, des fusils d'assaut Kalachnikov et d'autres», a annoncé l'interlocuteur de l'agence.

© REUTERS/ Rodi Said Des militaires américains dans Raqqa aux côtés des FDS

Selon lui, les armes et les véhicules ont été transportés à bord de 120 camions.

«Pourtant, à Deir ez-Zor, nous avons besoin de plus de soutien. Nous avançons sur le terrain, nos forces doivent agir dans des zones de combat et ont ainsi besoin de véhicules blindés. Nous avons perdu de nombreux combattants du fait qu'ils ne pouvaient pas utiliser les blindés et ont été tués dans des tirs de mortiers de Daech», explique-t-il.

«La partie américaine a promis de satisfaire nos besoins en armes supplémentaires», affirme la source.