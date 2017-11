Immunisée aux attentats: une institutrice a vu par sa fenêtre trois attaques terroristes

Aussi triste que cela puisse paraître, les personnes qui ont été témoins de plusieurs attentats acquièrent une sorte d’immunité à ce genre de tragédies et ne sont plus choquées par ces évènements tragiques. Ainsi, une femme qui a observé trois attentats par sa fenêtre se dit «immunisée».

L'institutrice Annie Thoms, qui a été témoin de trois attaques terroristes à New York, avoue ne plus être surprise par ce genre d'attaques, relate le Huffington Post.

En 24 ans, la femme a observé par sa fenêtre trois attentats: l'un perpétré sur le parking sous le World Trade Center en 1993, qui a couté la vie à six personnes, l'autre, le plus effrayant, le 11 septembre 2011 (près de 3.000 victimes) et le troisième, ce mardi (huit morts).

«Malheureusement, quand quelque chose arrive semblable à l'attaque d'aujourd'hui [mardi 31 octobre, ndlr], cela ne ressemble plus à un changement. C'est comme une répétition de quelque chose qui était déjà arrivée. Un autre événement dans une suite constante d'événements horribles et violents», a-t-elle confié.

© REUTERS/ Shannon Stapleton Le contenu du message de l’assaillant de New York révélé

L'attaque a été effrayante et inquiétante, mais pas choquante, a-t-elle ajouté.

Huit personnes, dont cinq touristes argentins et un Belge, ont été tuées mardi par le conducteur d'une camionnette qui a fauché une vingtaine de cyclistes et de passants, au sud de Manhattan. Le véhicule aurait pénétré sur une piste cyclable près du World Trade Center, puis le conducteur a ouvert le feu sur les cyclistes. Saifullo Saipov, 29 ans, l'homme au volant du véhicule, apparemment partisan de Daech, aurait crié «Allahu akbar».