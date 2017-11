Les Kurdes du nord de la Syrie prêts à participer au Congrès du dialogue national à Sotchi

La Fédération démocratique de la Syrie du nord proclamée à titre unilatéral par le Parti kurde de l’Union démocratique a confirmé à Sputnik avoir reçu une invitation au Congrès syrien pour le dialogue national qui se tiendra à Sotchi le 18 novembre, et accepte de participer à cet événement important.

Foza Yusuf, coprésidente de l'administration de la Fédération de la Syrie du nord, a fait savoir qu'elle avait reçu une invitation officielle au Congrès du dialogue national syrien à Sotchi, ajoutant que ses représentants se proposaient d'y participer.

«Initialement cette réunion devait se tenir à Khmeimim, mais le lieu de sa tenue a été ultérieurement modifié. Le Congrès aura lieu à Sotchi le 18 novembre, si la date n'est pas reportée pour des raisons quelconques. Il y a deux jours, nous avons reçu une invitation officielle de la Russie. Le nombre de délégués prévus initialement a été réduit. La Russie ne nous a pas communiqué leur nombre exact. Nous nous proposons de participer au Congrès en tant que force démocratique opérant dans le nord de la Syrie. Nous nous prononçons en faveur d'un règlement politique et soutenons la position de la Russie là-dessus», a dit Mme Yusuf.

© Sputnik. Hikmet Durgun Congrès syrien à Sotchi: les Kurdes se déclarent partants

Elle a rappelé que la Russie a plusieurs fois évoqué la nécessité d'une représentation kurde aux négociations de Genève et d'Astana, estimant qu'un règlement politique en Syrie était impossible sans la participation des Kurdes.

Selon elle, cette position de la Russie est extrêmement importante.

«Aujourd'hui, les Assyriens, les Turkmènes, les Arabes et les autres ethnies peuplant notre région développent une initiative conjointe relative au règlement de la crise syrienne qui est impossible sans la participation des Kurdes et des forces démocratiques de la Syrie du nord. Nous espérons que les déclarations russes à notre égard et à l'égard de notre participation au règlement trouveront une confirmation concrète. Nous espérons que le Congrès sera une étape positive du règlement de la crise syrienne», a conclu Foza Yusuf.