Téhéran précise son objectif final en Syrie

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Ce que la Syrie pense des menaces US faites à l’Iran

La Russie et l'Iran coopéreront dans le dossier syrien jusqu'à la victoire définitive sur les groupes terroristes, a déclaré le Président iranien Hassan Rohani, lors d'une réunion avec le chef d'État russe Vladimir Poutine en visite à Téhéran.

«La coopération entre l'Iran et la Russie se poursuivra jusqu'à la victoire complète sur le terrorisme», a promis le dirigeant iranien cité par son service de presse.

© REUTERS/ Ronen Zvulun Israël empêchera l’Iran de déployer des bases militaires en Syrie

Plus tôt dans la journée, le chef du Kremlin était arrivé à Téhéran pour prendre part aux négociations trilatérales au plus haut niveau entre l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Russie.

Toujours selon le bureau présidentiel iranien, Hassan Rohani a qualifié d'«efficace» le rôle joué par Moscou dans la «défense» de l'accord sur le programme nucléaire de la République islamique signé en 2015. Le Président a également salué la participation russe dans le secteur privé des affaires en Iran.

Début octobre, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait mis Washington en garde contre l'éventuel retrait de l'accord sur le dossier nucléaire iranien évoqué par Donald Trump.