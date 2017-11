Simonian devance Clinton au classement des femmes les plus puissantes de Forbes

Margarita Simonian, la rédactrice en chef de Sputnik et RT, a devancé l'ex-secrétaire d'État américaine et candidate à la présidence des États-Unis Hillary Clinton sur la liste des femmes les plus puissantes du monde de Forbes.

La rédactrice en chef de Sputnik et RT, Margarita Simonian, figure pour la première fois sur le palmarès de Forbes, où elle tient compagnie à Elvira Nabioullina, présidente de la Banque centrale de Russie. Elle se classe 52e sur la liste des femmes les plus puissantes du monde, tandis qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État américaine et candidate à la présidence des États-Unis, n'est que 65e.

«Moi, j'aurais préféré figurer sur une autre liste de Forbes, mais, comme on dit, tout dépend de la formation», a indiqué Margarita Simonian, commentant à Sputnik son entrée dans le classement.

Profitant de l'occasion, elle a rappelé que Sputnik et RT étaient victimes ces derniers temps de discrimination à l'étranger et qu'ils n'éprouvaient nulle part ailleurs de pression comme aux États-Unis.

«Il y a à peine un an, presque personne ne savait qui est Margarita Simonian. Aujourd'hui, on discute de sa personnalité dans les milieux technologiques, politiques et ceux des médias», a noté pour sa part Forbes.

En inscrivant Margarita Simonian sur son palmarès des femmes les plus puissantes du monde, Forbes a reconnu l'influence croissante de la chaîne russe aux États-Unis qui l'accusent d'avoir fait de la propagande en vue «d'influer sur les élections américaines» sans pour autant en citer quelque preuve que ce soit.

Le trio de tête comprend la chancelière allemande Angela Merkel, la Première ministre britannique Theresa May et l'entrepreneuse et philanthrope américaine Melinda Gates, épouse de l'un des fondateurs de Microsoft.

Margarita Simonian est devenue en 2005, à 25 ans, rédactrice en chef de la chaîne de télévision anglophone Russia Today (ancienne appellation de RT). Par la suite, la chaîne a commencé à diffuser en arabe et en espagnol et a lancé des sites en six langues. Au long de ses années d'existence, Sputnik et RT ont été décorés à plusieurs reprises. Ainsi, les journalistes de la chaîne TV RT, ont fini finalistes dans 18 catégories au New York Festivals 2017 et ont été récompensés dans neuf catégories, une moisson record.