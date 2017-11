Poutine: impossible de régler la crise syrienne unilatéralement

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov La Russie a atteint ses principaux objectifs militaires en Syrie, selon la Douma

Aucune partie impliquée dans le conflit syrien n'est capable à résoudre cette crise de façon unilatérale, a déclaré mercredi le Président Vladimir Poutine en visite à Téhéran.

«Grâce à nos efforts conjoints, ainsi qu'aux efforts turcs, on assiste à une évolution positive de la lutte antiterroriste sur le territoire syrien et du processus de négociations à Astana», a indiqué M.Poutine à l'issue d'entretiens avec les Présidents iranien et azerbaïdjanais.

Selon lui, le dernier round des négociations d'Astana s'est conclu de manière constructive.

«Il reste cependant beaucoup de questions et de problèmes, et aucun d'entre eux ne peut être résolu de façon unilatérale. Aucune partie, aucun pays n'est en mesure de régler ces problèmes unilatéralement», a déclaré le dirigeant russe.

La Russie compte sur la poursuite de sa coopération avec l'Iran sur le dossier syrien, a souligné M.Poutine. Auparavant, le Président iranien Hassan Rohani avait promis que la coopération entre Téhéran et Moscou en Syrie se poursuivrait «jusqu'à la victoire complète sur le terrorisme».