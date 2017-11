Pendant les années de lutte contre les terroristes de Daech, l’armée syrienne a repris aux extrémistes et détruit des armements et des véhicules de combat leur appartenant. Les «trophées» les plus importants ont été découverts à Mayadine où les djihadistes fuyant les troupes gouvernementales, appuyées par l’aviation russe, ont laissé des dizaines de chars et de canons.