L’US Navy explique les raisons des collisions des destroyers John McCain et Fitzgerald

La marine américaine a publié un rapport sur les collisions des navires américains John McCain et Fitzgerald avec des bateaux civils. Ces catastrophes auraient pu être évitées.

Les catastrophes concernant les navires militaires américains John McCain et Fitzgerald auraient pu être évitées, annonce la marine américaine dans un rapport rendu public le 1er novembre.

«On pouvait éviter cette double catastrophe. L'enquête a indiqué de nombreuses erreurs constatées par les observateurs. Nous devons mieux travailler», a souligné le chef des opérations navales des États-Unis John Richardson.

«Nous sommes une marine qui apprend de ses erreurs, une marine qui fera tout son possible pour éviter de telles catastrophes à l'avenir», a-t-il ajouté.

© REUTERS/ US Navy Le Congrès américain veut poser des questions à l'US Navy après les récents accidents

Selon le rapport, le destroyer l'USS Fitzgerald (DDG-62) aurait pu éviter la collision avec le cargo polyvalent ACX Cristal au large du Japon le 17 juin. L'accident est venu du résultat de nombreuses petites fautes qui ont entrainé une violation des pratiques de navigation. Des membres d'équipage négligeaient les normes de communications et le commandant du navire ne respectait pas les protocoles d'évitement de collisions.

La violation des procédures établies et la forte conviction du commandement n'ont pas permis d'éviter la collision entre de l'USS John McCain (DDG-56) et le pétrolier Alnic MC le 21 août, constate le rapport. Le fait que les officiers et le commandant du navire n'aient pas été correctement préparés à travailler avec le système de navigation est l'autre facteur important de cette catastrophe.

Les collisions des navires américains Fitzgerald et John McCain avec des navires marchands ont eu lieu le 17 juin et le 21 août, respectivement. Ces accidents ont causé la mort de 17 marins américains.