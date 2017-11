Découvrez enfin les films préférés d’Oussama ben Laden

La CIA a dévoilé quelques films qu’Oussama ben Laden avait regardés. Des documentaires et des dessins animés figurent dans la liste. Le dossier contenait des fichiers pornographiques, toutefois, ils ne sont pas publiés.

© AP Photo/ Gene Boyars Les terroristes envisageraient de répéter le 9/11

L'Agence centrale de renseignement des États-Unis CIA ) a publié une liste de films regardés par l'ex-terroriste numéro un, Oussama ben Laden, tué en 2011.

«Après la publication d'aujourd'hui de la collection d'Abbottabad [ville où a été tué ben Laden, ndlr], restent qui ne sont pas rendus publics: des documents dont la publication aurait nui directement la sécurité de notre pays, des matériaux sous copyright, de la pornographie, des virus informatiques, des fichiers vides ou endommagés et des copies de fichiers», annonce le communiqué de presse de la CIA.

Cela étant, l'agence américaine a listé certains films trouvés chez ben Laden. Il regardait notamment des films biographiques le concernant.

Des films scientifiques et des documentaires figurent aussi dans la liste, y compris Nature's Great Events de la BBC, des émissions de National Geographic concernant le kung-fu, les bérets verts, des prédateurs et serpents toxiques, la civilisation du Pérou et l'histoire de l'Inde.

L'ex-terroriste numéro un était aussi intéressé par les dessins animés tels que Fourmiz, Batman: Gotham Knight, Cars: Quatre Roues, Chicken Little… Oussama ben Laden a habité dans le domicile où il a trouvé la mort avec sa famille, dont des mineurs.

De plus, le film Les trois mousquetaires et le jeu vidéo Final Fantasy VII ont aussi été retrouvés.

Oussama ben Laden a été tué lors d'une opération des forces spéciales américaines en 2011 dans la ville d'Abbottabad, au Pakistan.