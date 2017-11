Attentat de New York: le FBI a localisé le second Ouzbek recherché

La branche du FBI de New York a annoncé ne plus rechercher l'homme pour lequel le Bureau fédéral d'enquête avait plus tôt émis un avis de recherche dans le cadre de l'enquête sur l' attentat du 31 octobre à New York

Dans un communiqué, cité par l'agence AFP, le FBI précise que Mukhammadzoir Kadirov a été retrouvé et que le bureau recherchait des informations le concernant.

Plus tôt dans la journée de mercredi il a été annoncé que Mukhammadzoir Kadirov, un Ouzbek de 33 ans qui aurait été le complice de l'auteur de l'attentat de Manhattan, était recherché par la police américaine et le FBI.

© REUTERS/ Andrew Kelly New York: la police dévoile le contenu du manuscrit en arabe trouvé sur les lieux du drame

Un camion s'est engagé le 31 octobre sur une piste cyclable de Manhattan renversant plusieurs cyclistes, avant de s'écraser dans un bus de ramassage scolaire. L'attaque a fait huit morts, dont six étrangers, et une dizaine de blessés.

Le terroriste, Sayfullo Saipov, a été arrêté à l'issue d'une fusillade avec les policiers. Inculpé de terrorisme il encourt la peine de mort ou la prison à vie.

Cet immigré d'Ouzbékistan de 29 ans était arrivé aux États-Unis en mars 2010 et n'avait auparavant jamais fait l'objet d'une quelconque enquête ni du bureau d'investigation du département de police de New York (NYPD), ni du FBI. Pour réaliser son attaque, Saipov aurait suivi les instructions que le groupe terroriste Daech a diffusées via ses chaînes sur les réseaux sociaux, a annoncé mercredi le commissaire adjoint du NYPD, John Miller.

Il s'agit du premier attentat terroriste perpétré à Manhattan depuis l'attaque du 11 septembre 2001. Commentant l'affaire, le Président Donald Trump a déclaré envisager d'envoyer l'auteur de l'attaque dans la prison de Guantanamo, à Cuba.