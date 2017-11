Trump exige la peine de mort pour le terroriste de NY

Au lendemain de l’attentat qui a fait huit morts et 12 blessés à New York, le Président Donald Trump a réclamé la peine de mort pour le suspect principal, Sayfullo Saipov, un Ouzbek de 29 ans arrivé aux États-Unis en 2010.

Saifullo Saipov, l'homme qui a fauché mardi des passants et cyclistes à Manhattan, a revendiqué son appartenance à Daech et déclaré aux enquêteurs être «satisfait» de son acte, a indiqué le parquet fédéral, qui l'a inculpé pour terrorisme. Cette attitude a visiblement déclenché l'ire du Président américain, qui a demandé la peine de mort pour l'attaquant.

«Le terroriste de NYC était satisfait et a demandé que le drapeau de Daech soit accroché dans sa chambre d'hôpital. Il a tué 8 personnes et en a grièvement blessé 12. Il devrait être condamné à mort!», a écrit Donald Trump sur Twitter.

Le procureur de Manhattan, Joon Kim, a lui-même évoqué une procédure qui permettrait de requérir la peine de mort.

Auparavant, le Président américain avait proposé d'envoyer l'auteur de l'attaque à la prison de Guantanamo, à Cuba.

Selon des médias américains, le terroriste aurait été inspiré par de nombreuses images de propagande de Daech retrouvées par l'enquête dans ses téléphones portables. L'attaque a été préparée «depuis un an environ», indique la plainte du procureur, qui ajoute que le 31 octobre, jour d'Halloween, avait été choisi «pour être sûr qu'il y aurait beaucoup de monde dans les rues».

Un camion s'est engagé le 31 octobre sur une piste cyclable de Manhattan renversant plusieurs cyclistes, avant de s'écraser dans un bus de ramassage scolaire. L'attaque a fait huit morts, dont six étrangers, et une dizaine de blessés.

Le terroriste, Sayfullo Saipov, a été arrêté à l'issue d'une fusillade avec les policiers. Inculpé de terrorisme il encourt la peine de mort ou la prison à vie.

Cet immigré d'Ouzbékistan de 29 ans était arrivé aux États-Unis en mars 2010 et n'avait auparavant jamais fait l'objet d'une quelconque enquête ni du bureau d'investigation du département de police de New York (NYPD), ni du FBI. Pour réaliser son attaque, Saipov aurait suivi les instructions que le groupe terroriste Daech a diffusées via ses chaînes sur les réseaux sociaux, a annoncé mercredi le commissaire adjoint du NYPD, John Miller.