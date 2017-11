Les Américains en Afghanistan: est-ce à jamais?

Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a adressé un message aux Talibans disant que «nous ne partirons pas d'Afghanistan tant que la paix et la stabilité n'y seront pas rétablies». Nabi Paktin, diplomate afghan résidant en Inde et ex-directeur du département des relations publiques du ministère afghan de l'Information et de la Culture, se dit convaincu que les Américains resteront en Afghanistan pendant au moins 50 ans, car ce pays représente pour Washington un morceau royal de ressources gratuites: de minerais, de pétrole, d'essence et de drogue.

«En Afghanistan, les Américains ont fait bloc avec des groupes de trafiquants de drogue, choisissant les provinces où le trafic de stupéfiants était particulièrement développé. Les attaques contre les maisons de simples Afghans qu'ils ont menées avec les Afghans qu'ils amenaient avec eux et les traducteurs qui parlaient un anglais rudimentaire étaient qualifiées de vol et de pillage dans les localités afghanes. Les gens se sont joints aux adversaires du gouvernement afghan, la guerre s'est intensifiée», signale Nabi Paktin.

Il a également communiqué que certains Américains vendaient leurs armes et équipements aux ennemis et que les forces armées afghanes pratiquaient le même trafic. Selon lui, des hélicoptères américains larguent des caisses de munitions à l'ennemi dans différentes provinces.

«La population n'ignore pas que les forces américaines aident les Talibans et Daech. Ces actions des Américains sont à l'origine de la méfiance des gens à leur égard: même des interprètes les abandonnent», raconte M. Paktin.

De son avis, l'Amérique a perdu la guerre en Afghanistan, et le pillage est son unique occupation. La situation économique s'est détériorée. La corruption et le péculat sont à leur comble au niveau gouvernemental: l'Afghanistan est considéré comme le pays le plus corrompu au monde. Seul le départ des forces américaines donnera lieu à des changements fondamentaux, et les gens répondront à tout appel positif, selon lui.

En ce qui concerne la possibilité de gagner la guerre en Afghanistan, Nabi Paktin est pessimiste.

«Les États-Unis ne remporteront pas la victoire dans cette guerre parce qu'elle est déjà perdue. En Afghanistan vous ne trouverez personne qui aurait de bons souvenirs de l'Amérique», a-t-il conclu.