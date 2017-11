L’Onu appelle à enquêter sur la mort de civils dans les raids de la coalition à Mossoul

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a appelé la communauté internationale et Bagdad à enquêter sur les violations des droits de l'homme à Mossoul commises par la coalition internationale et les forces armées irakiennes. Parmi celles-ci figure le cas de 461 civils tués lors de la phase de combats la plus intense, lit-on dans un rapport conjoint de la mission d'assistance pour l'Irak et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

«Nous appelons les autorités irakiennes à mener une enquête minutieuse, efficace, rapide et indépendante de toutes les violations possibles de la législation internationale dans le domaine des droits de l'homme et du droit humanitaire international commises par toutes les parties au conflit et, si possible, à punir les coupables. Nous les appelons également à assurer que les résultats de l'enquête soient rendus publics», indique le rapport.

© AFP 2017 AHMAD AL-RUBAYE La coalition US aurait tué 8.000 civils à Mossoul, selon une ONG

Selon ses auteurs, au moins 461 civils ont été tués à Mossoul dans des frappes aériennes lors de la phase des combats la plus intense engagée le 19 février. Dans la plupart des cas, les experts n'ont pas réussi à établir leurs auteurs. La mort de civils pourrait être le résultat des actions de la coalition internationale dirigée par les États-Unis.

Le document appelle également la communauté internationale à «enquêter minutieusement sur tous les incidents qui ont causé la mort de civils et dans lesquels la communauté internationale était impliquée», précisant que les résultats de l'enquête devaient être rendus publics.

En outre, le rapport signale la nécessité de dédommager les parents de civils blessés ou tués dans les frappes aériennes quand cela a été prouvé, comme dans le cas de l'incident du 17 mars dans une banlieue ouest de Mossoul.