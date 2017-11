Scénario américain: les protestations actuelles à Kiev vues depuis le Donbass

Les protestations à Kiev se déroulent selon un «scénario américain» et mènent vers une désintégration de l'Ukraine, estime le dirigeant de la République autoproclamée de Donetsk Alexandre Zakhartchenko.

«La roue de la destruction mise en marche en février 2014 sur le Maïdan continue de tourner, et cela mènera tôt ou tard à la désintégration de l'ex-Ukraine. Je n'en doute plus. Qui plus est, j'ai de bonnes raisons de croire que l'éclatement de l'Ukraine a des commanditaires et des exécutants concrets», a-t-il indiqué lors d'une conférence en ligne.

Selon lui, c'est l'ex-gouverneur de la région d'Odessa et ex-Président géorgien Mikhaïl Saakachvili qui est l'exécutant du scénario américain, car les États-Unis, et plus concrètement le représentant spécial pour l'Ukraine Kurt Volker, qui ont donné à M. Saakachvili l'Indulgence pour ses protestations.

Plusieurs milliers de personnes brandissant des drapeaux de partis nationalistes ont entamé une action de protestation devant le siège du parlement ukrainien à Kiev. Les manifestants exigent d'annuler l'immunité parlementaire, de modifier la législation électorale et de créer un tribunal anti-corruption.

Mikhaïl Saakachvili a réclamé la démission du Président ukrainien Piotr Porochenko. Celui-ci est arrivé au pouvoir suite à un coup d'État réalisé à Kiev en février 2014. Les régions de l'est de l'Ukraine n'ont pas reconnu le nouveau pouvoir et ont proclamé unilatéralement l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lougansk.