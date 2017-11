USA: il ne reste plus de temps pour trouver une solution pacifique au problème nord-coréen

Le temps pour trouver une solution pacifique à la question du nucléaire nord-coréen est bientôt écoulé, a prévenu Herbert McMaster, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump.

«La Corée du Nord est une menace pour le monde entier, donc tous les pays du monde doivent faire de leur mieux pour la contrer. Le Président comprend qu'il reste de moins en moins de temps et exhorte les pays à faire plus pour y parvenir», a-t-il affirmé aux journalistes lors d'une conférence de presse donnée à la Maison-Blanche.

© AP Photo/ Ng Han Guan La Chine ne lâche pas la Corée du Nord

Selon lui, l'objectif principal de la tournée asiatique de Donald Trump qui débute cette semaine consiste à «renforcer la détermination internationale et [à] assurer la dénucléarisation de la péninsule coréenne.» Concrètement, le dirigeant américain devrait appeler à faire davantage d'efforts afin d'isoler la Corée du Nord «économiquement et politiquement».

En cela, la Chine, qui a des leviers économiques importants pour exercer une pression sur Pyongyang, fait beaucoup d'efforts, mais ils restent tout de même insuffisants «tant qu'on ne parvient pas à la dénucléarisation totale».

Entre-temps, Washington a affirmé ne pas avoir encore pris de décision sur la tenue d'une rencontre de MM.Trump et Poutine et a promis de l'annoncer dès qu'elle serait prise.

Les tensions ne cessent de monter autour de la péninsule coréenne ces derniers mois, durant lesquels Pyongyang a réalisé une série inédite de tests de missiles et procédé à l'essai d'une bombe à hydrogène (bombe H). Washington et Pyongyang échangent régulièrement des menaces et des intimidations. Donald Trump a menacé mi-septembre de «détruire totalement» la Corée du Nord en cas d'attaque initiale de Pyongyang. Pour sa part, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de prendre les mesures les plus cruelles de l'histoire contre l'agression américaine.

De leur côté, la Russie et la Chine ont élaboré de nombreuses feuilles de route permettant le règlement pacifique du conflit sur la péninsule, mais elles ont toutes été ignorées par Washington.