Le Kurdistan irakien d’après-Barzani «s’affaiblira», mais lancera des réformes

Le départ du Président du Kurdistan irakien Massoud Barzani permettra de créer un modèle politique moderne dans cette région et de se doter d’une véritable armée nationale, a déclaré à Sputnik Abbas Vali, sociologue et analyste politique kurde et expert du Proche-Orient.

«La démission de M.Barzani est un événement très important, elle ouvre la voie à la création d’une nouvelle structure de pouvoir politique au Kurdistan. Cela entraînera des changements notables, la région kurde diminuera et s’affaiblira», a indiqué M.Vali.

© AP Photo/ SAFIN HAMED Kurdistan irakien: le départ de Barzani provoquera une instabilité dans la région

Dimanche, Massoud Barzani, dont le mandat devait expirer le 1er novembre, a déclaré qu’il ne voulait pas rester Président du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) irakien après la crise déclenchée par le référendum d'indépendance du 25 septembre. Prolongé de deux ans en 2013 par le parlement, le mandat de M.Barzani s’était poursuivi sans élection ni décision formelle face au chaos engendré par l'offensive du groupe terroriste Daech en Irak.

Selon M.Vali, le Kurdistan irakien, qui traverse «une crise profonde», devra créer un «nouveau modèle politique qui ne reposera plus sur les principes du pouvoir tribal», mais répondra aux intérêts de toutes les forces de la société.

De plus, la région autonome devra transformer les forces des Peshmergas en une véritable armée nationale, indique M.Vali. L’expert explique l’échec de M.Barzani en tant que Président du Kurdistan entre autres par l’absence d’une armée moderne au Kurdistan.

© AFP 2017 Safin Hamed Kurdistan irakien: Massoud Barzani veut quitter son siège

«Les forces des Peshmergas sont une structure très importante à condition qu’elles représentent une force unique […]. Le Kurdistan a besoin d’une direction politique unique et d’une force militaire», a conclu M.Vali.

Après le référendum d’indépendance du 25 septembre, les autorités irakiennes ont lancé une offensive afin de récupérer les territoires occupés par les Peshmergas en dehors du Kurdistan et notamment la ville pétrolière de Kirkouk, reprise le 16 octobre. Certains adversaires de M.Barzani estiment que le référendum a obscurci l'avenir des Kurdes en Irak.