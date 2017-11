Pyongyang répond à l’information sur la mort de 200 personnes lors d’un essai nucléaire

La Corée du Nord a démenti l'information de la chaîne de télévision japonaise Asahi sur la mort de gens lors du 6e essai nucléaire nord-coréen, informe l'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

Selon l'agence, cette actualité est une désinformation et un mensonge.

«Cela prouve clairement que les réactionnaires américains et japonais essayent désespérément de calomnier le pays politiquement et moralement parce qu'ils n'ont pas réussi à arrêter le développement de la puissance nucléaire de la RPDC par la menace militaire et les sanctions barbares», écrit le média nord-coréen.

Auparavant, la chaîne de télévision japonaise Asahi avait annoncé que près de 200 personnes avaient péri début septembre dans l'effondrement d'un tunnel sur le site des essais nucléaires en Corée du Nord. Cette catastrophe aurait été provoquée par un puissant test atomique souterrain.