Moscou présente le bilan des activités des démineurs russes en Syrie

Les militaires russes en Syrie ont ratissé plus de 200 hectares de territoire en Syrie, neutralisant plus de 4.600 engins explosifs en une semaine, a communiqué le ministère russe de la Défense.

Les travaux de déminage continuent dans les régions syriennes libérées des terroristes. 200 hectares ratissés et 4.600 engins explosifs déminés: tel est le bilan d'une semaine des démineurs russes en Syrie, révèle l'infographie du journal Krasnaïa Zvezda, l'organe de presse officiel du ministère russe de la Défense.

«Plus de 200 hectares ont été ratissés, plus de 4.600 explosifs ont été neutralisés», indique le rapport.

En outre, au cours de la semaine, les drones russes ont effectué plus de 173 sorties de reconnaissance et découvert plus de 151 installations terroristes. Lors de cette période, 54 ingénieurs militaires syriens ont été formés par l'armée russe, précise l'infographie.

Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a déclaré jeudi que les militaires russes ont détruit 275 engins explosifs en 24 heures dans la ville syrienne de Deir ez-Zor et ses environs. Le Centre a également fait parvenir 1,7 tonne d'aide humanitaire à Kafer-Nan, dans le gouvernorat de Damas.