L’aviation russe élimine plus de 950 sites terroristes en une semaine en Syrie

Les Forces aérospatiales russes ont éliminé au cours d’une semaine plus de 950 sites stratégiques des djihadistes de Daech en Syrie, a communiqué le journal officiel du ministère russe de la Défense, Krasnaïa Zvezda.

Le journal Krasnaya Zvezda, organe officiel du ministère russe de la Défense, a rendu public une infographie témoignant des succès de l'aviation russe en Syrie.

© Sputnik. Serguei Mamontov Daech contrôle moins de 5% du territoire syrien

Ainsi, d'après l'infographie les forces aérospatiales russes ont effectué plus de 390 vols et détruit plus de 950 sites stratégiques de l'organisation terroriste Daech.

Depuis mars 2011, la Syrie est en proie à un conflit armé entre les forces gouvernementales et divers groupes armés dont les plus actifs sont Daech et le Front al-Nosra.

En 2015, Moscou a annoncé le début de l'opération antiterroriste des Forces aérospatiales russes en Syrie. En deux ans, l'aviation russe et l'armée syrienne ont réussi à arrêter la poussée des terroristes de Daech, à libérer de vastes territoires, ainsi qu'à empêcher la dislocation de la Syrie.

Grâce aux efforts des Forces aérospatiales russes, 948 camps d'entraînement, 666 usines et ateliers de production de munitions, 1.500 unités de matériel militaire des terroristes ont été détruits depuis deux ans, a récemment indiqué le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Selon lui, les terroristes de Daech contrôlent actuellement moins de 5% du territoire syrien.