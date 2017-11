Cybersécurité: la Russie dans le top-10 mondial

La Russie a dépassé le Japon et la Corée du Sud dans le classement des pays selon le niveau de sécurité informatique dressé par l'Union internationale des télécommunications.

© Fotolia/ gunnar3000 Le premier centre de cybersécurité en Russie ouvrira ses portes

La Russie a été classée 10e pays du monde en termes de cybersécurité par l'Union internationale des télécommunications (UIT), a annoncé le ministère russe des Communications.

Selon le communiqué ministériel, la Russie a dépassé dans le classement Global Cybersecurity Index (GIC) des pays tels que le Japon ou la Norvège, ainsi que la Grande-Bretagne (12e position), la Corée du Sud (13e), la Finlande (16e), l'Allemagne (24e) ou l'Italie (31e). Au total, l'étude portait sur 193 pays du monde.

© Sputnik. Vitaliy Belousov Lavrov à Tillerson: la coopération en matière de cybersécurité est indispensable

Le classement est dominé par le Singapour, suivi par les États-Unis et la Malaisie. Viennent ensuite l'Oman, l'Estonie, la République de Maurice et l'Australie, tandis que la France arrive en 8e position avec la Géorgie, et le Canada est quant à lui classé 9e.

Le ministère souligne que la cybercriminalité représente à notre époque numérique une menace des plus graves pour la croissance économique mondiale. Dans ce contexte la partie russe appelle tous les pays du monde à coopérer dans le domaine de la sécurité informatique et de la protection des technologies de la communication.