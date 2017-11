Pékin a déjà fait «tout son possible» sur la Corée du Nord

La Chine a «fait tout son possible» pour apaiser la situation sur la péninsule coréenne, a déclaré vendredi le vice-ministre des Affaires étrangères Zheng Zeguang à la veille de la visite d'État de Donald Trump à Pékin.

Il a noté que la question du nucléaire nord-coréen serait un sujet important de la discussion lors de la réunion entre les Présidents chinois et américain Xi Jinping et Donald Trump.

La Chine s'oppose fermement au conflit dans la péninsule coréenne et estime que l'utilisation de la force n'est pas la façon correcte pour arriver au règlement du problème, a déclaré M.Zheng aux journalistes lors d'un point de presse à Pékin.

La Chine et les États-Unis ont un intérêt commun pour la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne, a conclu le diplomate chinois.

Les tensions ne cessent de monter autour de la péninsule coréenne ces derniers mois, durant lesquels Pyongyang a réalisé une série inédite de tests de missiles et procédé à l'essai d'une bombe à hydrogène (bombe H). Washington et Pyongyang échangent régulièrement des menaces et des intimidations. Donald Trump a menacé mi-septembre de «détruire totalement» la Corée du Nord en cas d'attaque initiale de Pyongyang. Pour sa part, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de prendre les mesures les plus cruelles de l'histoire contre l'agression américaine.

De leur côté, la Russie et la Chine ont élaboré de nombreuses feuilles de route permettant le règlement pacifique du conflit sur la péninsule, mais elles ont toutes été ignorées par Washington.