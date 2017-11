L’armée syrienne annonce combien de temps encore dureront les combats

Les troupes gouvernementales syriennes poursuivront la guerre contre Daech et les autres groupes terroristes jusqu'à ce que l'ensemble du territoire syrien ne soit de nouveau en sécurité, affirme l'agence Reuters se référant à l'armée.

La guerre contre Daech et les autres organisations terroristes continuera tant que la sécurité et la stabilité ne seront pas restaurées sur tout le territoire de la Syrie, ont annoncé les forces armées syriennes dans une déclaration relayée par la télévision d'État et citée par Reuters.

© AFP 2017 STRINGER Les forces syriennes confirment avoir libéré Deir ez-Zor

Plus tôt dans la journée, L'État-major général de l'armée gouvernementale syrienne a confirmé la libération de la plus grande ville de l'Est de la Syrie, Deir ez-Zor. L'armée est parvenue à la victoire grâce à l'appui des forces alliées avec lesquelles elle a mené une série d'opérations réussies.

Les forces de Damas sont entrées le 5 septembre dans la partie nord de cette ville en partie aux mains de Daech. Début novembre, les militaires avaient pris le contrôle du réseau des tunnels souterrains situés sur la rive occidentale de l'Euphrate et entre les villes de Deir ez-Zor et d'Al-Mayadine. Ils s'étaient également emparés des dépôts de denrées alimentaires situés à Mahossan, à 20 km de Deir ez-Zor, qui approvisionnaient les terroristes de Daech et du Front al-Nosra sur plusieurs fronts syriens.

Auparavant, l'armée syrienne avait libéré l'île de Sakr, sur l'Euphrate, dans le sud-est de Deir ez-Zor, où s'était retranché le groupe de djihadistes le plus nombreux de la ville.