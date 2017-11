Selon Victor Bondarev, président de la commission de défense et de sécurité du Conseil de la Fédération, la nouvelle «opposition modérée», qui serait actuellement formée en Syrie par les États-Unis, «finira ses activités de la même façon que les précédentes» et «les Forces aérospatiales russes y contribueront largement».

Alors que, selon les informations du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, les États-Unis sont en train de créer une nouvelle «opposition modérée», celle-ci connaîtra la même fin que les formations similaires précédentes, a déclaré Victor Bondarev, président de la commission de défense et de sécurité du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe).

«La nouvelle "opposition modérée" que les États-Unis sont en train de former en ce moment en Syrie avec des chahids, des "Lions de l'Est" et d'autres bandits, finira ses activités de la même façon que ses prédécesseurs, je vous l'assure», a-t-il dit.

Victor Bondarev a également ajouté que les Forces aérospatiales russes apporteraient leur obole pour ce que ce sort soit scellé.

«Les Forces aérospatiales russes vont largement y contribuer», a conclu M. Bondarev.

Aujourd'hui, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, se référant à des témoins, a annoncé que les États-Unis auraient déployé un camp près d'Al-Rukban, où arrivent des combattants. À leur arrivée, des conseillers américains les regrouperaient afin de former une nouvelle «opposition modérée».

© AFP 2017 Louai Beshara Les USA auraient déployé un camp près d’Al-Rukban, où se forme une «opposition modérée»

Il est en outre indiqué que le coût de l'embauche des combattants est déterminé par les conseillers américains au cours de négociations directes avec leurs commandants sur le terrain, d'où d'importants écarts de revenus entre les combattants, voire issus d'un même groupe.

Cela a notamment causé un sérieux affrontement entre les combattants près du camp de réfugiés d'Al-Rukban, le 29 octobre.

Selon le Centre pour la réconciliation, 13 réfugiés syriens ont été tués à la suite de tirs de balles des combattants. Plus de 20 personnes, y compris des enfants, ont reçu des blessures par balles de gravité variable. Il est souligné que les réfugiés blessés n'ont reçu aucune assistance médicale de la part des Américains.

«Pratiquement toutes les victimes sont condamnées à périr», selon le Centre pour la réconciliation.

© AP Photo/ Hammurabi's Justice News Des milliers de Syriens privés de l’aide humanitaire en raison d'une base illégale US

«Des actions similaires menées par des militaires américains et la soi-disant "coalition internationale" dans la région d' al-Tanf constituent une violation flagrante du droit international humanitaire et peuvent être qualifiées de crime de guerre», peut-on lire dans le rapport.Le camp d'Al-Rukban se trouve à 18 km au sud de la ville d'al-Tanf qui abrite une base des États-Unis.

Le ministère russe de la Défense a précédemment annoncé que les réfugiés d'al-Rukban étaient devenus une sorte de «bouclier vivant» pour les militaires de la base américaine d'Al-Tanf.

Le camp héberge actuellement au moins 60.000 femmes et enfants de Raqqa et de Deir ez-Zor.