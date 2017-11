Israël se déclare prêt à protéger une ville syrienne

Israël s'est déclaré prêt à aider les habitants d'une ville syrienne frontalière pour éviter son occupation par des terroristes, selon les Forces de défense d' Israël

«L'Armée de défense d'Israël est prête à aider des habitants à éviter le dommage ou l'occupation de la ville de Hadar», informent des militaires israéliens.

Cette ville est habitée par des Druzes dont des dizaines de milliers habitent en Israël. Cela étant, la communauté druze en Syrie compte plus de 800.000 personnes.

Selon les militaires, pendant les dernières heures, les hostilités sont devenues plus actives dans le voisinage de la ville. À cause de cette situation, le chef d'état-major de Tsahal Gadi Eizenkot a convoqué une réunion urgente avec le commandement du renseignement militaire et des armées, disposés près de la frontière syrienne.

Israël déclare sa non-ingérence dans les évènements en Syrie, tout en reconnaissant mener des opérations régulières dans ce pays. Selon les autorités israéliennes, ces dernières sont nécessaires pour éviter la réception des moyens de destruction massive et des armes modernes par les ennemis de l'État hébreu, au premier rang desquels se trouve le Hezbollah . Ce mouvement de chiites libanais protégé par l'Iran a, par le passé, combattu Israël à plusieurs reprises. Maintenant, il se bat en Syrie aux côtés du Président Bachar el-Assad

Les relations entre Israël et la Syrie sont très tendues depuis longtemps, et d'autant plus depuis la crise syrienne actuelle.

Auparavant, les systèmes antiaériens syriens avaient riposté à une frappe de l'aviation israélienne sur le gouvernorat de Homs et une source au sein des services de sécurité du Liban avait plus tôt annoncé à Sputnik que l'aviation israélienne avait mené un raid sur des cibles syriennes depuis l'espace aérien libanais.