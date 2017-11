Emprisonné aux USA, le narcotrafiquant El Chapo ne va pas bien et souffre d’hallucinations

Extradé vers les États-Unis depuis le Mexique et mis en détention provisoire en attente de jugement, le trafiquant de drogue Joaquín Guzmán – plus connu sous le nom d’El Chapo (le Courtaud) – aurait de graves problèmes de santé et souffrirait d’hallucinations auditives et d’une perte partielle de la mémoire. Du moins, c’est ce qu’estime son avocat.