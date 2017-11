Médias polonais au sujet de la Russie: «médire ou ne rien dire», selon un diplomate russe

Les médias polonais écrivent et parlent de la Russie constamment, mais la majeure partie des informations portent un caractère exclusivement négatif, a déclaré l'ambassadeur russe en Pologne Sergueï Andreev dans une interview accordée à la chaîne de télévision RT.

«Il y a une règle: médire ou ne rien dire à propos de la Russie. Depuis un peu plus de trois ans que je travaille ici, je peux compter sur mes doigts le nombre d'informations publiées sur la Russie dans les mainstream polonais qui étaient non pas positives, mais du moins neutres», a indiqué le diplomate.

Selon lui, il s'agit d'informations publiées tant dans les gros médias gouvernementaux que dans ceux de l'opposition.

«Hélas, c'est la réalité, et, à en juger par les sondages, cette guerre de l'information, cette campagne de propagande porte ses fruits, la majorité de citoyens étant enclins à croire ces informations», a déploré l'ambassadeur russe.

Il a en outre noté qu'il y avait dans le pays un certain nombre de médias qui entretenaient une attitude plus positive envers la Russie, mais «ils se trouvent à la périphérie de l'espace d'information local et ne jouent pas un grand rôle».