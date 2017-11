TV: un attentat contre l’ex-Premier ministre libanais Hariri récemment déjoué

© AFP 2017 ANWAR AMRO Le Premier ministre libanais annonce sa démission

Il y a quelques jours seulement Saad Hariri , qui vient d’annoncer sa démission du poste de Premier ministre du Liban , a échappé à un attentat opportunément déjoué , a annoncé la chaîne de télévision Al-Arabiya, se référant à ses propres sources.

D’après les interlocuteurs du média, c’est à Beyrouth que les malfaiteurs planifiaient de commettre leur acte criminel.

«Les organisateurs de la tentative d’attentat contre Hariri ont perturbé le fonctionnement des tours de surveillance au passage de son convoi», ont-ils indiqué.

© Sputnik. Stanislav Saveliev L’Iran voit la main des USA dans la démission du Premier ministre libanais

Rappelons que plus tôt dans la journée de samedi Saad Hariri avait annoncé depuis l’Arabie saoudite sa démission du poste de chef du gouvernement libanais et avait affirmé avoir peur d’être assassiné. Il a en outre critiqué le mouvement chiite libanais Hezbollah et a accusé l’Iran de chercher à «détruire le monde arabe».

Saad Hariri, qui avait déjà occupé le poste de Premier ministre libanais entre 2009 et 2011, est le fils de l’ancien Premier ministre Rafiq Hariri, tué par une violente explosion ayant secoué le centre de Beyrouth le 14 février 2005.